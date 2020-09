Kwadwo Asamoah non rientra più nei piani di Antonio Conte. I parametri in allenamento fotografano un giocatore tornato al 100%, pienamente integro e questo ha convinto l'esterno sinistro ghanese ex Juventus a dare un preciso input a chi ne cura gli interessi (vale a dire l’agenzia Excellence Sport): "Voglio provare a giocarmi le mie carte all’Inter".



Pensiero da professionista integerrimo che però, sempre secondo Tuttosport, si scontra sull'esigenza di sfoltire da parte del club e Asamoah, per di più, ha un ingaggio pesante (3 milioni) per l’ultimo anno di contratto. Al momento l’interessato non prende in esame l’ipotesi rescissione piuttosto osserva (anche) quanto accade intorno a lui: in tal senso vanno registrati sondaggi da Italia e Francia.