Poco prima dell'esordio in campionato, l'esterno dell'Inter Kwadwo Asamoah ha parlato ai microfoni di InterTV: "Oggi giocherò alto a sinistra a centrocampo. Sono contento qui dal primo giorno in cui sono arrivato, mi hanno accolto tutti in maniera fantastica. Mi sono subito sentito a casa mia, in una famiglia. E questo mi ha dato una forza mentale per integrarmi subito. Bisogna vincere? Dipende da noi. La prima partita è sempre difficile, specie se contro una squadra che ha qualità come il Sassuolo. Quest'anno noi abbiamo obiettivi importanti, vogliamo iniziare con grande voglia e cattiveria".