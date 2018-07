Kwadwo Asamoah indosserà la maglia numero 18 dell'Inter. Il difensore ghanese si presenta in in conferenza stampa e spiega perché ha scelto i nerazzurri.



AI TIFOSI SU FACEBOOK - “Ho tantissima voglia di iniziare, sono contento di essere qui e dei tanti messaggi ricevuti, mi sento già a casa. Il mio obiettivo è quello di dare il massimo e di aiutare la squadra a fare meglio di quanto fatto lo scorso anno. Che apporto posso dare? Non posso fare tutto da solo, dobbiamo essere compatti e uniti per raggiungere i nostri obiettivi. Sono venuto qui perché penso sia un passaggio importante per la mia carriera”.



Da solo hai vinto più scudetti di tutti i tuoi nuovi compagni, pensi di poter diffondere una mentalità vincente?

“Assolutamente si, ma quello che ho vinto è già il passato. Sono qui per lavorare ancora e fare altre cose importanti insieme a chi è qui”.



Arrivi da un gruppo che ha vinto tanto, quando è maturata la convinzione che la Juve non ti avrebbe rinnovato il contratto e quando è arrivata l'Inter?

“Avevo anche la possibilità di rimanere alla Juve ma ho scelto questa maglia e sono contento di questa nuova esperienza”



Avevi altre offerte?

“È stata una scelta difficile ma mi hanno convinto Ausilio e Spalletti, ho visto che qui posso ancora migliorare in alcune cose”.



Cosa ti ha detto Spalletti?

“Ieri ci siamo presentati con i compagni ed è stato bello, chi è ui da tanto ci ha accolti in maniera perfetta”.



Che effetto ti farà l'eventuale arrivo di Cristiano Ronaldo

“Non ci ho neanche pensato perché sono qui per aiutare la mia squadra e sono abituato sempre a pensare al collettivo”



L'Inter può colmare il gap con le prime?

“Si, l'Inter ha tutto per fare meglio, dai giocatori allo staff, penso che potremo fare coe importanti”.



Negli ultimi anni hai avuto qualche infortunio, adesso ti senti pronto?

“Se ricordo bene l'anno scorso mi sono sempre allenato anche se non ho giocato proprio sempre



Come ci si sente

“So che tra Juventus e Inter c'è da tempo una rivalità ma questo non mi da fastidio, io ho scelto questa maglia e sono contento di essere qui”



Cosa ti hanno detto Ausilio e Spalletti per convincerti ad accettare l'Inter?

“Ho parlato con loro del progetto di questa squadra, degli obiettivi e della possibilità di migliorarci rispetto al passato, per questo motivo sono contento di essere qui, per fare cose importanti con loro”.



A Udine hai giocato anche da centrocampista, un po' ti manca quel ruolo?

“È vero, all'Udinese ho fatto il centrocampista e alla Juve un po' quel ruolo mi è mancato perché ho giocato quasi esclusivamente sulla fascia sinistra. Qui sarà diverso, deciderà il mister dove sarà meglio impiegarmi”.