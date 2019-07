Matteo Ardemagni, attaccante dell'Ascoli, parla al Corriere dello Sport del futuro del club marchigiano: "Sono uno ambizioso e positivo per natura, quindi dico che sarebbe un sogno portare l'Ascoli in A. Poi non voglio promettere gol, ma solo per scaramanzia, perché l'ho fatto lo scorso anno e poi mi sono infortunato, anche se la media reti segnate/gare giocate è stata alta. Penso che l'Ascoli abbia buone prospettive, la società sta operando bene. Non vedo l'ora di ricominciare. Non conosco mister Zanetti, so solo che ne parlano tutti molto bene. Non credo abbia bisogno di aiuti, in ogni caso sono a disposizione sua e dello staff. Sono uno carismatico, un positivo per natura, in B ho esperienza da vendere e quindi su di me si può contare".