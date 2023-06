Da Milano ad Ascoli, copia e incolla. Se da una parte la coppia Maldini-Massara è stata messa alla porta con uno scudetto e una semifinale di Champions alle spalle, i bianconeri stanno valutando seriamente la possibilità di separarsi da Roberto Breda che ha preso la squadra in zona retrocessione portandola a un passo dai playoff. A una manciata di secondi, per la precisione: l'Ascoli ha perso lo scontro diretto contro la Reggina di Inzaghi per un gol al 94' nell'ultima giornata.



Dal suo arrivo ad Ascoli, a febbraio al posto di Bucchi, Breda ha totalizzato sei vittorie, tre pareggi e sei sconfitte in 15 partite, un totale di 21 punti e una media di 1,4 a partite. Se fosse arrivato a inizio stagione - mantenendo questo ritmo, chiaramente - avrebbe portato la squadra al settimo posto che avrebbe voluto dire davvero playoff. Per la società non basta, l'Ascoli sta già valutando nuovi profili per la panchina e potrebbe presto voltare pagina. Proprio come il Milan.