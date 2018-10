Ascoli-Carpi 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 60' Cavion



Ascoli (4-3-1-2): Perucchini, D'Elia, Brosco, Padella, Laverone, Cavion, Troiano, Casarini (60' Addae), Ninkovic, Beretta (60' Rosseti), Ganz (87' Frattesi). All. Vivarini.



Carpi (4-1-4-1): Colombi, Pachonik (64' Arrighini), Suagher, Ligi, Buongiorno, Sabbione, Jelenic, Saric (71' Piscitella), Di Noia (46' Mbaye), Pasciuti, Mokulu. All. Castori.



Arbitro: Marini



Ammoniti: 7' Beretta (A), 24' Jelenic (C), 37' Suagher (C), 57' Pasciuti (C), 66' Padella (A), 71' Buongiorno (C), 73' Troiano (A), 75' Cavion (A), 81' Laverone (A), 81' Sabbione (C)