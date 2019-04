Amato Ciciretti, attaccante dell'Ascoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria ottenuta col Pescara: "Non sono un'arma in più, ma un ragazzo che deve dare il 100% per l'Ascoli. Se questo può aiutare l'Ascoli è tutto di guadagnato. Oggi era fondamentale raccogliere i tre punti per staccare le altre, in chiave salvezza è molto importante. Ora pensiamo alle prossime gare. Col Benevento ho preferito non esultare per rispetto, dopo tre anni fantastici. Oggi invece è arrivato il gol della liberazione. E' stato un anno travagliato, ho voluto fortemente questo gol e ce l'ho fatta".