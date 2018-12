Ascoli-Cittadella 1-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 18' Schenetti (C), 24' Ardemagni (A)



Ascoli (4-3-1-2): Lanni, Laverone, Brosco, Padella, D'Elia, Addae (64' Parlati), Troiano (89' Casarini), Frattesi, Cavion, Ardemagni, Beretta (76' Ngombo). All. Vivarini.



Cittadella (4-3-1-2): Paleari, Ghiringhelli, Camigliano, Adorni, Cancellotti, Branca, Iori, Settembrini, Schenetti (83' Siega), Finotto (82' Scappini), Strizzolo (72' Panico). All. Venturato.



Arbitro: Ghersini



Ammoniti: 2' Camigliano (C), 35' Ardemagni (A), 44' Cancellotti (C), 48' Strizzolo (C)



Foto: Pagina Facebook Cittadella