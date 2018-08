Ascoli-Cosenza 1-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 19' Maniero (C), 95' Brosco (A)



Ascoli (3-5-2): Perucchini; Brosco, Padella, Quaranta, Kupisz (57' Frattesi), Cavion, Zebli, Baldini, D’Elia (68' Ninkovic), Beretta (78' Ganz), Ardemagni. All. Vivarini.

​

Cosenza (3-5-2): Saracco; Legittimo, Dermaku, Capela, D'Orazio (82' Idda), Garritano (60' Palmiero), Mungo, Verna, Corsi, Tutino, Maniero (68' Perez). All. Braglia.



Arbitro: Volpi di Arezzo



Ammoniti: 41' Maniero (C), 42' Dermaku (C), 54' Tutino (C), 59' Zebli (A), 89' Brosco (A)