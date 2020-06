Ascoli-Cremonese 1-3 (primo tempo 1-2)



Marcatori: 18' autogol Padoin (C), 22' Palombi (C), 38' Morosini (A), 14' st autogol Andreoni (C).



Ascoli: Leali; Pucino (31' Andreoni), Brosco, Gravillon (31' Ranieri), Padoin; Eramo (37' st Intinacelli), Petrucci, Cavion; Morosini (21' st D'Agostino), Trotta (1' st Scamacca), Ninkovic. All. Abascal.



Cremonese: Ravaglia; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Crescenzi; Deli (1' st Gustafsson), Castagnetti, Valzania (40' st Zortea); Palombi (28' st Celar), Ciofani (40' st Ceravolo), Parigini (34' st Arini). All. Bisoli.



Arbitro: D. Minelli.



Ammoniti: 43' Eramo (A), 45+1' Deli (C), 8' st Padoin (A), 30' st D. Petrucci (A), 31' st Valzania (C), 42' st Arini (C).