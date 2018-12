Ascoli-Crotone 3-2 (primo tempo 0-2)



Marcatori: 9' Simy (C), 16' Firenze (C), 46’ Brosco (A), 88’ Beretta (A), 95’ Ganz (A)



Ascoli (4-3-1-2): Bacci , Laverone , Brosco , Padella, De Santis (46’ Casarini), Addae, Troiano (46’ Frattesi), Cavion , Ninkovic , Beretta, Rosseti (75’ Ganz). All. Vivarini.



Crotone (4-2-3-1): Festa, Valietta , Cuomo , Vaisanen , Faraoni, Molina, Barberis, Rhoden (88’ Zanellato), Firenze, Nalini (65’ Budimir), Simy . All. Stroppa.



Arbitro: Massimi



​Ammoniti: 41’ Valietti (C), 44’ Brosco (A), 67’ Addae (A), 83’ Ganz (A), 83’ Firenze (C)



Espulsi: 95’ Ganz (A)