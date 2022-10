Gli Ultras 1898 scendono al fianco dell' Ascoli Malgrado il momento difficile attraversato dalla squadra marchigiana, la principale sigla del tifo organizzato dei bianconeri decide di utilizzare la linea morbida per dare la scossa ai giocatori: " Troppa gente che parla a sproposito, adesso parliamo noi - hanno scritto i sostenitori sulla propria pagina facebook - a seguito delle opache prestazioni dei bianconeri e delle relative incomprensioni di fine gara, abbiamo deciso, come sempre fatto in questi anni, di risolvere in maniera netta la questione, senza trascinare rancori e comportamenti che danneggiano solo l’Ascoli. Dispiace che in tanti ci attribuiscano parole e comportamenti che non sono nel nostro DNA, senza neanche sentire quello che abbiamo da dire, e senza riconoscerci quella maturità che ci ha portato negli anni a contribuire a diverse salvezze insperate e a risultati impensabili solo qualche settimana prima" Gli Ultras spiegano poi ciò che è avvenuto al termine dell'ultima sfida di campionato, pareggiata 1-1 a Benevento: "Domenica sera, subito dopo la partita di Benevento, al rientro in città, una nostra delegazione ha incontrato squadra, mister e società. ,Dopo un acceso e necessario confronto, tutti insieme abbiamo deciso di mettere da parte e archiviare le incomprensioni accumulate fino ad oggi e di remare tutti insieme nella stessa direzione, nell’interesse dell’Ascoli Calcio. Ripartiamo da sabato: il Del Duca deve essere una bolgia per portare a casa la vittoria”