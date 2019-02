Antonio Tesoro, direttore sportivo dell'Ascoli, parla in conferenza stampa, tornando sul mercato di gennaio: "Avevamo individuato in Ciciretti la seconda punta di qualità, sarebbe potuto andare al Galatasaray ma siamo riusciti a portarlo ad Ascoli. Un altro obiettivo di mercato era quello di riparare ad alcune lacune derivanti dal cambio di modulo fatto in corsa. C’è ancora una situazione in ballo per De Luca, un attaccante trattato a inizio mercato e che fra le seconde e prime punte era uno di quelli di nostro gradimento. C’è stato però in chiusura di mercato un errore formale sul trasferimento perché l’Entella ha fatto il deposito alla Lega di C e non a quella di B. Ora l’Entella sta promuovendo un ricorso anche col nostro appoggio facendo leva sul fatto che l’errore è stato formale e non sostanziale. Inoltre l’Entella non potrebbe impiegare De Luca perché ha le liste chiuse. Ora siamo in attesa, non sono troppo negativo, ma non ho neanche eccessive speranze che vada a buon fine".