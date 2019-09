Antonio Tesoro, direttore sportivo dell'Ascoli, parla a TuttoB.com del mercato dei marchigiani: "Ciciretti? E' molto presto per parlare del mercato di gennaio. Oggi abbiamo in rosa 24 elementi molto validi, più avanti vedremo se riscontreremo delle criticità tali da dover intervenire sul mercato di gennaio. Ad oggi non ci pensiamo".



TRATTATIVE COMPLICATE - "Su Scamacca c'era moltissima concorrenza, ma dico che quelli di Gravillon e Padoin sono stati colpi molto importanti e impensabili. Entrambi all'inizio sembravano irraggiungibili, però alla fine con tenacia e caparbietà siamo riusciti a portarli a casa".