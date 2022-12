"Fate schifo!": lo sfogo del presidente dell'Ascoli, Massimo Pulcinelli, al termine della sfida persa per 2-0 dai bianconeri con il Pisa non lascia spazio a fraintendimenti. Oggetto dei suoi strali la squadra arbitrale che ieri ha diretto la gara con i toscani, rea secondo il numero uno marchigiano di aver negato un rigore agli ospiti quando il punteggio era ancora fermo sullo 0-0.



Come spesso accaduto anche nel recente passato, Pulcinelli ha affidato la propria rabbia post-partita ai social, in questo caso pubblicando una storia su Instagram con il filmato del presunto rigore non accordato all'Ascoli e l'eloquente didascalia.