Dopo tre stagioni in Turchia Emiliano Viviano torna in Italia. Il portiere classe '85 sta sistemando gli ultimi aspetti prima di firmare il contratto che lo legherà all'Ascoli. Affare in dirittura d'arrivo per il giocatore che nelle ultime tre stagioni ha giocato da titolare tra i pali del Fatih Karagumruk prima di rimanere svincolato dopo la fine del contratto.