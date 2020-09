L’avventura dell’attaccante classe ’93 ex Milan Simone Andrea Ganz al Carpi sembra giunta ai titoli di coda. Per la punta infatti, secondo il Resto del Carlino, è in dirittura d’arrivo la trattativa che lo porterà all’Ascoli, alla corte del vulcanico tecnico Pochesci.



Ganz viene da una stagione in Lega Pro caratterizzata da alti e bassi ma chiusa al ridosso della doppia cifra con 8 gol in 24 partite. Proverà a rilanciarsi in una piazza ambiziosa e importante con quella bianconera.



Nell’affare, sempre secondo la testata giornalistica emiliana, dovrebbe rientrale anche il terzino sinistro Daniele Sarzi Puttini che dovrebbe effettuare il percorso inverso rispetto all’ex rossonero.