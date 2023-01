I tifosi dell'Ascoli paiono aver preso malissimo la sconfitta incassato sabato dai bianconeri in casa della Ternana. Un KO, il settimo in stagione, che ha fatto scivolare la squadra nella parte destra della classifica, alimentando come detto il disappunto della tifoseria nei confronti soprattutto dell'allenatore Cristian Bucchi.



Nella notte un lungo striscione è stato appeso nei pressi dello stadio Del Duca con una scritta breve ma inequivocabile: "Bucchi incompetente… ad Ascoli è finita”.



L'episodio non è certo isolato, dal momento che il rapporto tra il tecnico romano, che da pochi giorni ha prolungato il contratto con i marchigiani fino al giugno 2025, è da tempo incrinato, come dimostrato i fragorosi fischi e i cori di scherno indirizzati verso Bucchi dai tifosi dell'Ascoli anche lo scorso sabato.