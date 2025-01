Ascoli-Milan Futuro, Gala entra: espulso senza aver toccato un pallone.

17 minuti fa



Il Milan Futuro di Daniele Bonera non riesce a rialzarsi: in vantaggio per 2-1 al Del Duca contro l'Ascoli, nel finale rimane in 10 uomini per un episodio che ha quasi dell’incredibile.



ROSSO DOPO 10 SECONDI - Il centrocampista Antonio Gala entra all’83’22’, 10 secondi dopo il fallo che porta l’arbitro alla sua espulsione. Pochi istanti dopo il pari dei padroni di casa con D’Uffizi e i tre punti sfumati.