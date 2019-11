Simone Padoin, centrocampista dell'Ascoli, parla in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cosenza: "Il Cosenza è una squadra fastidiosa con attaccanti molto forti, ma penso che dovremo concentrarci su di noi e sul miglioramento del nostro gioco. Se vogliamo tornare ad avere la classifica di un mese fa dovremmo per forza vincere. Gli episodi Da Cruz-Ninkovic? Viverli sul momento è stato brutto e fastidioso e non ha reso onore all'Ascoli. Ma la Società è intervenuta in maniera giusta, i responsabili hanno capito gli errori commessi e sono rientrati con grande voglia in gruppo. Gli episodi sono ormai alle spalle".