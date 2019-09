ASCOLI-SPEZIA 3-0



ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Gravillon, D’Elia; Gerbo, Piccinocchi, Padoin (37’ st Brlek); Ninkovic (27’ st Chajia); Da Cruz, Ardemagni (18’ st Rosseti). A disp.: Lanni, Novi, Valentini, Ferigra, Troiano, Cavion, Petrucci, Laverone, Andreoni. All.: Zanetti



SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Terzi, Marchizza, Ramos; Maggiore (22’ st Bartolomei), M. Ricci, Mora; F. Ricci, Gyasi (18’ st Ragusa), Delano (22’ st Bidaoui). A disp.: Scuffet, Desjardins, Capradossi, Gudjohnsen, Bastoni, Ferrer, Benedetti, Buffonge, Erlic. All.: Italiano



ARBITRO: Daniele Minelli di Varese



RETI: 3’ pt rig. Ninkovic (A), 45’ pt Da Cruz (A), 16’ st Ardemagni (A)



NOTE: ammoniti Ardemagni (A), Ninkovic (A), Vignali (S), Gyasi (S), Gravillon (A). Espulso all’ 8’ st Ramos (S) per somma di ammonizioni.