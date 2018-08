L'Ascoli ha ufficializzato l'arrivo del difensore argentino Nahuel Valentini. Questo il comunicato del club: "L'Ascoli Calcio FC 1898 S.p.A. comunica l'acquisizione del difensore centrale Nahuel Valentini fino al 30 giugno 2019 con opzione per un ulteriore anno. Argentino classe '88, è cresciuto nelle file del Rosario Central; approda nel campionato italiano a 25 anni, in Serie A col Livorno nella s.s. 2013/14 (16 presenze) e in Serie B con lo Spezia, in cui milita per tre stagioni. Nel 2017 l'esperienza col club spagnolo del Real Orviedo e ora il ritorno in Italia con la maglia bianconera. 97 presenze in cadetteria fra campionato e Coppa Italia per il neo bianconero, al quale l'Ascoli Calcio rivolge un caloroso benvenuto. Il Club è in attesa di ricevere il transfer".