Attraverso un comunicato ufficiale, il Leco, neo-promosso in Serie C, ha annunciato il nome del nuovo portiere: ​"Calcio Lecco 1912 è felice di comunicare che Alessandro Bacci è un nuovo giocatore bluceleste per la stagione sportiva 2019/20. Il portiere toscano ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo".



Ecco le sue prime parole in bluceleste: «Sono molto felice di essere arrivato a Lecco, è stata la mia prima scelta sin da quando mi hanno contattato. Non ci ho pensato su due volte e ho accettato. So che è una piazza importante e non temo la pressione, anzi, sarà un onore giocare e difendere la porta della Curva Nord con alle spalle i nostri tifosi. Non vedo l’ora!»