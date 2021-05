L'Ascoli ha annunciato il rinnovo del centrocampista Marcel Buchel, arrivato in bianconero lo scorso 16 settembre.

Questa la nota del club marchigiano: "L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver esercitato l’opzione per il rinnovo del contratto col centrocampista Marcel Buchel, che proseguirà la sua avventura in bianconero.

Il Club esprime soddisfazione per l’accordo raggiunto con uno dei protagonisti della salvezza conquistata".