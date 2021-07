L’. comunica di aver acquisito fino al 30 giugno 2023 con opzione le prestazioni sportive dell’attaccante classe ’90 Diegoreduce dall’esperienza in Romania con la Dinamo Bucarest.Toscano di San Giuliano Terme, Fabbrini è cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli fino al debutto fra i professionisti. Due le stagioni in B con la maglia dei toscani, 60 le presenze e 3 i gol all’attivo. Dopo l’ottimo biennio all’Empoli, a 21 anni approda in Serie A, all’Udinese; coi friulani colleziona 25 presenze fra qualificazioni in Champions, Campionato, Coppa Italia ed Europa League; 2 i gol realizzati e 2 gli assist. L’anno successivo si trasferisce nella Championship inglese collezionando 83 presenze, 6 gol e 6 assist con le maglie di Watford, Millwall, Birmingham City e Middlesbrough. Dopo l’esperienza inglese, inframmezzata dai sei mesi nella B italiana col Siena (10 presenze e 1 gol), torna in cadetteria allo Spezia nella seconda parte della s.s. 2016/17, scendendo in campo 18 volte e siglando 1 gol. Sono ancora le sirene estere ad avere la meglio su Fabbrini, che dapprima inizia una nuova esperienza professionale nella Segunda Division spagnola col Real Oviedo (17 presenze e 1 gol) e nella s.s. 2018/19 si trasferisce nel massimo campionato rumeno nel Botosani (32 presenze, 5 gol e 5 assist). Nel suo percorso professionale c’è anche la Bulgaria: nella prima parte della s.s. 2019/20 veste la maglia del CSKA-Sofia in massima serie e colleziona 11 presenze fra campionato ed Europa League. Nella seconda parte di stagione torna nel massimo campionato rumeno, questa volta alla Dinamo Bucarest, squadra con cui registra in un anno e mezzo 58 presenze, 4 gol e altrettanti assist. Nel suo curriculum fa bella mostra anche una convocazione nella Nazionale italiana di Cesare Prandelli per il match Italia-Inghilterra del 15 agosto 2012: Fabbrini debutta in azzurro nel ruolo di seconda punta a Berna contro gli inglesi.