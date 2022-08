Nuovo colpo in entrata per l'Ascoli, come recita il sito ufficiale del club marchigiano: "L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito dallo Sporting Lisbona le prestazioni sportive dell’attaccante portoghese Pedro Mendes. Nato il 1° agosto 1999 a Guimaraes, Mendes ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025. Mendes, per il quale si è in attesa di transfer, vestirà la “camiseta” bianconera numero 90".