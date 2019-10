Si è riunito questa mattina l'annunciato Consiglio di Amministrazione, che ha provveduto alle nomine del nuovo presidente, incarico affidato al consigliere Carlo Neri, del vice presidente, figura ricoperta dal Consigliere Vittorio Cimin e di un nuovo membro del CdA nella persona del dott. Massimiliano Mostacchia.



Il presidente Neri si è detto entusiasta del nuovo incarico all'interno dell'Ascoli: "Assumo onorato e con spirito di servizio questo prestigioso incarico. Incarico che, senza soluzione di continuità, garantisce il presidio, anche formale, del club. Stella polare della mia azione sarà favorire il progetto di crescita della società, facilitando in ogni modo la coesione e la sinergia dei vari attori e di tutti gli stakeholders impegnati nell'obiettivo comune a tutti quelli che amano questa grande, prestigiosa e storica Società. Ovvero sempre e comunque il bene dell'Ascoli Calcio. Il mio mandato, come già dichiarato nel corso del CdA, è in ogni momento a disposizione se utile a favorire ogni processo di avvicendamento che possa rafforzare il predetto progetto di crescita. Non possiedo le grandi qualità del patron e del presidente uscente, ma di sicuro ho una qualità che mi unisce a loro: essere una persona per bene. Ora basta con le parole. Tutti in campo per vincere in ogni stadio italiano, dando sempre, come dice il patron, il 120 per cento. Forza Ascoli e basta".