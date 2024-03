Ascoli, UFFICIALE: esonerato Castori. Via anche lo staff, il comunicato

Giornate convulse per gli allenatori nostrani. Dopo ore di riflessione seguite alla sconfitta contro la Sampdoria: l'Ascoli ha esonerato il proprio tecnico Fabrizio Castori.



Se in un primo momento all'allenatore pareva potesse essere concessa un'ultima chance da giocarsi nella prossima gara contro il Lecco, in serata è arrivato il ribaltone e l'annuncio dell'addio dopo un momento no per i marchigiani: solo 6 punti conquistati nelle ultime 7 gare e il terzultimo posto in classifica a -1 dalla zona play-out. Numeri che hanno condannato l'esperto mister ex, tra le altre, del Carpi.



IL COMUNICATO - "L’Ascoli comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra Fabrizio Castori. Col tecnico salutano anche il vice Riccardo Bocchini, il collaboratore Tommaso Marolda, il preparatore atletico Carlo Pescosolido, il match analyst Marco Castori".



Il Club bianconero ringrazia Mister Castori e il suo staff per il lavoro e l’impegno profusi fino ad oggi.