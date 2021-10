Ancora americani nel calcio italiano. La North Sixth, gruppo newyorkese specializzato in investimenti, ha acquisito il 31% delle quote azionarie dell'Ascoli Calcio, diventando pertanto socio con gli altri tre proprietari del club marchigiano (Ferinvest Italia S.r.l., la holding della Famiglia Pulcinelli, Distretti Ecologici della Famiglia Passeri e Rabona Mobile della Famiglia D’Alessandro). "Quattro importanti forze economiche ed imprenditoriali che danno ulteriore slancio e vigore ad un Club storico, che fra qualche giorno festeggerà il 123° compleanno”, chiude il comunicato ufficiale del club.



Ecco le prime parole di Matt Rizzetta, rappresentante della North Sixth: “È un onore possedere e gestire un Club nato quasi 125 anni fa, che vanta la tradizione, la storia e un tifo così importante come l'Ascoli. Ringraziamo la famiglia Pulcinelli, che ha lavorato instancabilmente e ha fatto numerosi sacrifici nel corso di un periodo economico difficile per mettere il club in una condizione di crescita futura. Non vediamo l’ora di collaborare con Massimo e la sua famiglia per costruire un futuro speciale per i tifosi del Picchio".