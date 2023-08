L'Ascoli ha ufficializzato un colpo per la difesa in arrivo dalla Ternana. Si tratta di Luka Bogdan, centrale croato classe '96, che si trasferisce alla corte di William Viali a titolo temporaneo con obbligo di riscatto.



"L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito dalla Ternana in prestito con obbligo di riscatto le prestazioni sportive del difensore centrale Luka Bogdan. Croato di Spalato, nato il 26 marzo 1996, approda in Italia nel 1996, nelle file del Vicenza in Serie B. Seguono le esperienze a Catania in C, a Livorno in B, a Salerno, dove centra la promozione in Serie A – 6 i match disputati coi granata in massima serie – e a Terni in B.



Fra i professionisti Bogdan, che vestirà la maglia numero 26, conta oltre 220 presenze, comprese quelle collezionate con i danesi dell’HB Koge e gli sloveni dello Zavrc e del Krka.



L’Ascoli Calcio dà il benvenuto a Luka e gli augura di centrare in bianconero i migliori successi."