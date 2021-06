Attraverso un comunicato ufficiale, l'Ascoli annuncia la separazione con il direttore sportivo Ciro Polito: "L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica l’avvenuta risoluzione consensuale del contratto col Direttore Sportivo Ciro Polito, giunto in bianconero nel dicembre scorso. Il Club di Corso Vittorio Emanuele ringrazia il DS per l’operato e per il contributo fornito e gli augura le migliori fortune personali e professionali".



Il profilo di Polito piace molto al Bari, che sta valutando anche Giannitti del Perugia e Giacchetta dell'Albinoleffe.