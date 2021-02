Ritorno in casa Ascoli: la formazione marchigiana, infatti, ha tesserato il portiere Vincenzo Venditti. Questa la nota del club: "L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Vincenzo Venditti fino al 30 giugno 2021. Per l’estremo difensore, classe ’97, si tratta di un ritorno in bianconero dopo le esperienze con le maglie di Fermana, Fano e Juve Stabia, squadra quest’ultima con cui ha ottenuto la promozione in Serie B nella s.s. 2018/19. Il Club bianconero riaccoglie Vincenzo con un caloroso benvenuto