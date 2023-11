"L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra il Sig. William Viali. Il Club saluta e ringrazia il tecnico per l’impegno e la dedizione profusi in questi mesi per la causa bianconera": con questa nota il club marchigiano ha annunciato l'esonero dell'allenatore arrivato in estate, che paga l'aver raccolto appena dodici punti in tredici gare e una classifica deficitaria che vede i bianconeri in piena zona play out. Al suo posto dovrebbe arrivare Fabrizio Castori, già alla guida del club nel 2010/11.