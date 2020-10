Si fa sempre più complicata l’esperienza tra le file dell’Ascoli dell’esterno offensivo classe ’94 Nikola Ninkovic. Il giocatore non è rientrato in italia per il ritiro precampionato in quanto ha espresso la volontà di cambiare aria. Società e calciatore, come riporta tuttob, non sono mai state così distanti e stanno valutando una soluzione, non escludendo la rescissione del contratto.



Il serbo è stato uno degli assoluti protagonisti della stagione dei bianconeri in serie B lo scorso anno con ben 9 gol e 7 assist messi a referto in 31 partite. Le strade del giocatore e della squadra del tecnico Bertotto sembrano giunte al momento di separarsi definitivamente