Il Corriere del Veneto racconta questa mattina di possibili movimenti in casa Padova per quanto riguarda il reparto offensivo. I veneti stanno cercando un partner per il bomber classe ’88 Daniele Paponi e stanno sondando diverse piste. Uno dei profili che piace di più al ds Sean Sogliano è quello dell’attaccante classe ’92 Giacomo Beretta.



Il giocatore, cresciuto nelle giovanili del Milan, svincolatosi dalla sua esperienza non proprio positivissima ad Ascoli potrebbe rilanciarsi con i biancoscudati, anche a patto di scendere di categoria.