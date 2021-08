L'Ascoli ha girato in prestito alla Virtus Francavilla l'attaccante classe 2000 Danilo Giacinto Ventola, assistito dall'agente Gianfranco Cicchetti. Dopo l'ultima esperienza alla Turris, l'attaccante cresciuto tra Ascoli, Bari e Genoa è pronto per una nuova avventura in Serie C