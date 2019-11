Paolo Zanetti, allenatore dell'Ascoli, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Crotone: "E' stata l'ennesima settimana in cui abbiamo dovuto discutere di aspetti extra campo, ma ho visto la squadra lavorare alla grande; sappiamo che col Crotone sarà una partita difficile, ma sono fiducioso, sia io che la squadra abbiamo una grande voglia di fare bene. Ardemagni è rientrato oggi in gruppo, non ci sono Andreoni per un'infiammazione all'adduttore e Ninkovic. Ho parlato con quest'ultimo, ha capito di aver sbagliato nei confronti della squadra e dell'ambiente, quando tornerà ci darà una mano, la mia stima verso di lui non cambia. Con la sua assenza metterò in campo un undici che avrà più corsa, ma senza snaturarci".