Ascolti Dazn 26esima giornata di Serie A: oltre 6.3 milioni di spettatori

Ottimi ascolti per il calcio italiano su Dazn nella ventiseiesima giornata di Serie A 2023/2024. La gara più vista è stata il big match Milan-Atalanta, seguito da 1.398.982 persone, mentre Lecce-Inter ha tenuto incollate allo schermo 1.033.115 persone. Podio per Cagliari-Napoli (763.198), davanti a Juventus-Frosinone (761.413). Buoni numeri anche per i posticipi del lunedì: Roma-Torino (635.172) e Fiorentina-Lazio (510.820).26 23/02/24 20:45 – 22:46 BOLOGNA-VERONA 391.42426 24/02/24 15:00 – 16:53 SASSUOLO-EMPOLI 261.51326 24/02/24 18:00 – 19:52 SALERNITANA-MONZA 335.35226 24/02/24 20:46 – 22:37 GENOA-UDINESE 226.740*26 25/02/24 12:31 – 14:25 JUVENTUS-FROSINONE 761.413*26 25/02/24 15:00 – 16:56 CAGLIARI-NAPOLI 763.19826 25/02/24 18:00 – 19:57 LECCE-INTER 1.033.11526 25/02/24 20:47 – 22:43 MILAN-ATALANTA 1.398.98226 26/02/24 18:30 – 20:26 ROMA-TORINO 635.17226 26/02/24 20:47 – 22:42 FIORENTINA-LAZIO 510.820**Disponibile anche su Sky