Marco Asensio, esterno offensivo del Real Madrid, svela i piani sul futuro ad As: "La mia intenzione è quella di restare al Real Madrid, di crescere qui e di contribuire il più possibile. Sento di avere ancora molto da dare a questo club. Come molti di voi già sanno, sono un madridista e mi sono sentito molto madridista sin da quando ero bambino. Questo club, oltre ad esserci come giocatore, lo vivo e lo sento molto sia nella vittoria sia nella sconfitta. Viene dal cuore".