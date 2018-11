Asensio: "Voglio la Juve". Tuttosport apre in prima pagina con una nuova voce di mercato sui bianconeri. Il nazionale spagnolo starebbe pensando di lasciare il Real Madrid, con cui è sotto contratto fino a giugno 2023. Il direttore sportivo della Juventus, Paratici lo conosce e lo stima da tempo. Al calciatore non dispiacerebbe trasferirsi a Torino, consigliato dagli ex compagni di squadra Cristiano Ronaldo e Morata.



Dal canto loro, i bianconeri sarebbero disposti a garantirgli uno stipendio maggiore rispetto al suo attuale ingaggio da 4,5 milioni di euro netti all'anno. La sua clausola di rescissione da 500 milioni di euro è fuori portata, quindi bisognerà trattare con il presidente Florentino Perez.