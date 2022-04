Vi ricordate di Ashley Harkleroad, ex tennista numero 39 del mondo nel circuito WTA? Ora la 36enne statunitense ha una nuova vita e fa furore sulla piattaforma Onlyfans, dove le sue foto sexy vanno a ruba, nonché su Instagram. Nel 2008, quando ancora era in attività nel mondo del tennis, fece scalpore per un servizio hot su Playboy. Oggi invece dice: "Se ho fan disposti a spendere 5 euro per una foto sexy, fin dove posso arrivare?".



