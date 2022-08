Tifosissima dell'Inter, Asia Gianese non perde occasione per far parlare di sé. E su instagram continua ad incantare grazie a scatti super sexy in cui non fa nulla per nascondere un fisico strepitoso. L'ultima serie di foto è però ancor più da urlo perché la mette in mostra con una maglietta bianca trasparente che nulla lascia al caso. Eccola nella nostra gallery