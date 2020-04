, influencer con un seguito di circa 900 mila followers su Instagram e concorrente del, è intervenuta nei giorni scorsi ai microfoni di Radio Cusano Campus, per commentare la sua esperienza al GF e per parlare della vincitrice del reality, Paola Di Benedetto: “Ho partecipato al GF vip perchée mi ha chiamato. Sono, perché siamo molto amiche e per una volta finalmente vincono i giovani.? Viene contestata perché fuori dalla casa non si capisce l'anima della persona, io posso dire che è un'ottima persona così come Antonio Zequila.? Con me è stata molto simpatica, a volte però troppo logorroica, un po' fastidiosa con questa sua mania della pulizia, si atteggiava un po' da madre e questa cosa non mi piaceva quindi gliel'ho detto. Lei puliva il bagno, entrava in vasca, accendeva il phon all'una di notte".