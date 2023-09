Il centrocampista albanese Kristjan Asllani ha dichiarato nel match-programme di Inter-Sassuolo: "Ricordo benissimo la mia prima volta in campo, riguardo ancora il video di quella partita. L'emozione più grande oggi è ripensare a quello che ho fatto negli anni, alzare lo sguardo e trovarmi a San Siro, da tifoso interista è la cosa più bella che mi potesse capitare. Con l'Inter sono cresciuto, ricordo ancora la finale di Champions del 2010, ero con mio padre in un bar e ho esultato tantissimo".



Nato il 9 marzo, proprio come l'Inter, il filo nerazzurro si è riannodato il 30 giugno 2022: "Quando sono stato ufficializzato all'Inter è stato incredibile, lo stesso giorno ho preso anche la patente ed è stata una doppia emozione, ovviamente l'arrivo in nerazzurro è stato la realizzazione del sogno che avevo fin da bambino".



"La squadra è la cosa più importante, significa condividere un obiettivo, confrontarsi e lavorare insieme per raggiungerlo, è un po’ come una famiglia che per me è la base di tutto. Il compagno più divertente? Barella, è veramente simpatico".