Arturo Vidal se ejercita en solitario, junto a su preparador físico, a la espera de resolver su traspaso al Ínter. Después de estas imágenes, acudió a la Ciudad Deportiva.



. Ma non con ile soci agli ordini di Ronald. No. Da solo, in strada, come un runner, in compagnia di un amico, per arrivare pronto davanti agli occhi dell’esigente Antonio, che lo vuole a tutti i costi nel centrocampo della suaA riprendere il tutto Juan, preparatore fisico personale del centrocampista cileno, che ha condiviso la storia attraverso i propri canali social: insieme a un amico,, dove risolverà le ultime questioni inerenti al suo futuro. Fino a quando tutto non sarà sistemato, il giocatore resterà in Spagna. L’Inter è al lavoro per cedere Godin al Cagliari, venduto il Flaco aprirà le porte a Vidal. Che nel frattempo corre e si allena per arrivare pronto per la nuova sfida nerazzurra.