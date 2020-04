Ha inizio oggi su Calciomercato.com “Aspettando la eSerie A”, una serie di interviste ai protagonisti del primo campionato virtuale della Serie A TIM. L’evento ufficiale, programmato per il mese di marzo, è stato posticipato a causa del Cronoavirus.Noi diprendiamo la palla al balzo e approfittiamo del tempo a disposizione per conoscere meglio i player delle 17 squadre coinvolte: iniziamo dapro-player deldal gennaio del 2019. Sarà lui a vestire i colori rossoblu nella eSerie A.“Sono molto onorato di rappresentare il Bologna e di essere stato uno dei primi in Italia a rappresentare una squadra di Serie A. La mia speranza è di fare bene nella eSerie A, soprattutto per ripagare la fiducia della società che ha creduto in me”.“Proprio così, sarà un torneo molto difficile con player di altissimo livello: basti pensare che ci saranno il primo e l’ottavo player al mondo (Diego “CrazyFatGamer” Campagnani per l’Inter e Damian Augustyniak per la Roma n.d.r.). Per questo stiamo provando diversi giocatori per avere le idee più chiare e schierare la miglior formazione possibile. La mia speranza è che il torneo si giochi, perché l’emergenza coronavirus ha già portato al suo rinvio”.“È stata una bella mossa da parte della Lega, ha permesso ai vincitori dei vari tornei di mettersi in mostra e poter essere scelti dalle squadre di Serie A. Potrebbero emergere nuovi player pronti a competere anche a livello internazionale nel prossimo futuro”.“Sono stati fatti dei piccoli passi in avanti, ma Paesi come Francia, Inghilterra e Olanda sono ancora qualche gradino al di sopra di noi. Si tratta comunque di un buon punto di partenza, che è di buon auspicio per il futuro. Spero che l’Italia possa ospitare altri eventi internazionali come accaduto con l’eClub World Cup, ma senza alcun dubbio siamo sulla strada giusta”.“Certo, è stata un’opportunità per le squadre di calcio di partecipare ad eventi online che prima venivano oscurati dal calcio reale. Gli stessi tifosi hanno avuto l’occasione di sostenere la propria squadra anche in questo periodo, collegandosi su internet e vedendo i match virtuali. Molte persone in questo modo si sono avvicinate al mondo degli eSports e hanno capito meglio il loro funzionamento”.