Continua "Aspettando la eSerie A" su Calciomercato.com, una serie di interviste ai protagonisti del primo campionato virtuale della Serie A TIM. L'evento ufficiale, programmato per il mese di marzo, è stato posticipato a causa del Coronavirus.Noi diprendiamo la palla al balzo e approfittiamo del tempo a disposizione per conoscere meglio i player delle 17 squadre coinvolte: nel secondo appuntamento troviamo, pro-player della"Assolutamente sì: vestire questa maglia è innanzitutto un onore ma non nascondo che sento il suo peso, perché so di rappresentare un grande club. È per questo che devo impegnarmi al massimo per ottenere risultati importanti!"."La mia annata competitiva è stata un po' sottotono, e aver avuto la possibilità di partecipare a questo evento ha riattivato qualcosa dentro di me! Mi alleno giornalmente, facendo showmatch settimanali, ed allenamenti con altri pro. In un certo senso lo spostamento della data d'inizio è stato positivo per migliorare il mio gioco"."Finalmente le acque si muovono anche nel nostro Paese, ma siamo ancora un po' indietro alle altre nazioni. Tuttavia, sono molto fiducioso: con calma riusciremo a raggiungere il loro standard!"."Il tempo lo si gestisce sempre allenandosi, cercando di raggiungere la forma perfetta e stare al passo con gli altri professionisti. In tutto questo la testa gioca un ruolo fondamentale, anche se non si riesce ad ottenere una qualificaè necessario mantenere la mente lucida e lavorare, per migliorare e provare a qualificarsi all'evento successivo"."Si, ho sfidato entrambi. Ti confesso che Chiesa è davvero bravo! Basti pensare che in Weekend League (una competizione settimanale su FIFA n.d.r.) ha una media di 25 vittorie in 30 partite. È chiaro che chi mastica calcio sa giocare anche a FIFA, l'ho sempre pensato ed in questo caso ho avuto la prova!"."Non è facile scegliere, per cui te ne dirò uno per ogni reparto del campo: in difesa senza alcun dubbionella sua versione Flashback, a centrocampoversione TOTY ed in attacco la leggenda portoghese".