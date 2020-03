La sfida trache si andrà a giocare tra qualche ora nel “deserto” dell’Allianz Stadium passerà in ogni caso alla Storia. Sarà infatti la prima grande partita di una serie, auguriamoci non troppo lunga, vietata agli spettatori non per ragioni disciplinari ma per motivi di salute pubblica.Ma se la gara, in quanto tale, riveste connotazioni mai viste prima anche il contorno che l’avvolge, emotivo e non, possiede i crismi dell’eccezionalità.