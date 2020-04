. L’attesa sarà lunga. Se tutto andrà, potrò scartare i miei regali alla fine di maggio. Mi sento così, come un bambino dii che, costretto in casa da tanto, troppo tempo per una terrificantee per le strade, aspetta il giorno in cui dovrà decidere solo quale pacco aprire per primo sotto l’albero di Natale., quando la neve si sarà sciolta e i mostri saranno scomparsi. Non avrebbe senso avventurarsi in giro rischiando la vita. Già troppi se ne sono andati. Si può aspettare il Natale, ma dobbiamo sperare, dobbiamo credere che arrivi.Questa lunga attesa ce lo consegnerà ancora più bello, o almeno così apparirà noi dopo averlo così tanto aspettato. L’altro giorno, parlando col mio amico Antonio, campione d’Italia col, opinionista televisivo e affamato di calcio come tutti noi,. L’astinenza è una brutta bestia e noi, senza calcio, fatichiamo.Ho “fatto” la mia prima partita nell’ottobre del, avevo 15 anni,1-0, gol del terzinosu punizione al 90', campionato ditoscana, venti righe in cronaca disu “La Nazione”. Un mio amico, qualche tempo fa, ha ritrovato il ritaglio in archivio e ho letto quel pezzetto (scritto male) con un piacere straordinario. Era la mia prima partita da commentatore, non la prima in assoluto ovviamente. Soffrivo di dipendenza già da qualche anno.Quando sono andato in pensione, ho smesso di girare e mi sono piazzato davanti alla tv, con qualche puntata al “Franchi”, al “Dall’Ara” e al “Castellani” di Empoli. Mentre ero vicino alla pensione, immaginando come sarebbe stato dopo, sapevo già cosa mi sarebbe mancato:. Mi sarebbe mancata la dolcissima tensione che sale in quei minuti. Mi sarebbero mancate le previsioni sbagliate, la scarica di adrenalina alla fine del primo tempo delle notturne quando il pezzo va scritto quasi tutto in quel quarto d’ora. E così è stato.Ora invece mi manca tutto.. Mi manca il mio mondo. Mi manca la mia vita, quella parte abbondante della mia vita., ma il rinvio di un anno potrebbe perfino darci un vantaggio. Pazienza, me lo ripeto da settimane. Quando ripartirà il calcio, ripartirà la vita, insieme ai teatri, al cinema, ai ristoranti, alle discoteche.