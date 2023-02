Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore del Parma, Faustino Asprilla, è tornato ai tempi in cui era protagonista in gialloblù, raccontando simpatici aneddoti che hanno segnato la sua permanenza in Emilia.“Una volta durante un allenamento. Apolloni mi fa: «Se lo colpisci da qui, ti pago una cena». Eravamo astordito. E pure io. Mi inginocchio, mi metto le mani nei capelli e comincio a piangere: «Ho ucciso il presidente, ho ucciso il presidente».Poi mi sono avvicinato, ho visto che respirava e mi sono tranquillizzato...".Il campionato mi diverte poco, non si vede una giocata di classe, di fantasia. Il Napoli, ecco il Napoli è una squadra che mi piace... Vi ricordo che io ho giocato in Serie A quando c’erano Van Basten, Gullit, Baresi, Maldini, Del Piero, Roberto Baggio... Devo andare avanti? Io, per fare gol, dovevo superare gente come Baresi, Costacurta, Vierchowod. E qualche volta me li sono pure bevuti. Adesso chi sono i difensori?Non esiste paragone tra il calcio di oggi e quello in cui ho giocato io.. Se salti due uomini, poi devi fare gol. Non mi basta un cross e un passaggino in mezzo all’area., tanto per citare due miei ex compagni di squadra. E Lukaku è tutto muscoli, tutta forza: ma il calcio è libertà, è fantasia, è invenzione”.